Ryanair assume assistenti di volo: selezioni a Bari il 6 settembre

Ryanair assume assistenti di volo, le selezioni ci saranno il 6 settembre a Bari. La nota compagnia aerea irlandese, che opera nel segmento dei voli low cost, ha in corso una nuova campagna di recruiting per assistenti di volo finalizzata a nuove assunzioni. Le selezioni rientrano nel recruitment programme 2023 organizzate periodicamente da Cabin Crew Day.

L’azienda organizza un recruiting day a Bari, previsto per mercoledì 6 settembre, alle 10.30 all’hotel Parco dei Principi. Per diventare assistenti di volo Ryanair è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: possesso di passaporto europeo o britannico (EU/UK); altezza compresa tra 157 cm e 188 cm; età non inferiore ai 18 anni; ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata; buone doti natatorie con capacità di nuotare 25 metri senza aiuti; flessibilità e disponibilità a lavorare su turni; personalità socievole e amichevole; predisposizione alle relazioni con il pubblico per fornire un eccellente servizio ai clienti; passione per i viaggi e per la conoscenza di nuove persone.

L’azienda offre un corso di formazione gratuito per il personale di bordo. Le risorse selezionate saranno inserite con un iniziale contratto con Crewlink, con possibilità di successiva trasformazione a tempo indeterminato.