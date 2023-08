Serve cocktail alcolici a minorenni, chiuso locale a Otranto

Il titolare di un locale di Otranto, in provincia di Lecce, è stato multato con un verbale da 660 euro perché nella sua discoteca sono stati serviti cocktail alcolici a due ragazzini, uno dei quali con meno di 16 anni. Lo hanno accertato i carabinieri impegnati nella operazione denominata ‘On the road’ che ha previsto l’intensificazione dei controlli nei luoghi della movida salentina nei giorni a cavallo di Ferragosto. Per il responsabile del locale non era la prima multa del genere e per questo è stata predisposta anche la sospensione dell’attività per 15 giorni.