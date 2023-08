Spettacolo sul mare del Salento: il volo radente dei fenicotteri rosa

Il volo radente dei fenicotteri rosa sul mare del Salento. L’incredibile scatto del fotografo Graziano Cannoletta sulla spiaggia dell’oasi Wwf delle Cesine, Vernole, Mar Adriatico. La spettacolare foto è stata scattata a San Cataldo dinanzi alla spiaggia del Lido Verde.

“Una foto può dire tanto, tantissimo, sulla bellezza, la libertà e la forza della natura”. Ed è questo che descrive il fotografo nel documentare il volo radente di uno stormo di fenicotteri rosa innanzi alla spiaggia salentina. Un’immagine che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, merita di essere condivisa in questo Ferragosto perché il Salento non è solo “terra da consumare” ma sa essere anche natura selvaggia da ammirare e preservare.

(fotografia di Graziano Cannoletta)