Bari, scoppia incendio in una palazzina: paura al San Paolo

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi a Bari, in particolare in via Don Carlo Gnocchi, nel quartiere San Paolo. L’incendio, secondo quanto emerso, sarebbe diramato dal portone di una palazzina popolare. Ignote le cause, sono in corso le indagini per comprendere le dinamiche esatte dell’accaduto. In seguito allo scoppio dell’incendio si è verificato un allarme tra i residenti che hanno immediatamente tentato la fuga. Alcuni sarebbero rimasti intossicati, ma non ci sono feriti gravi. Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco, oltre alle autorità locali e ai sanitari del 118.