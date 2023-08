Cadavere di una donna nel bagagliaio di un’auto, indagini in corso

Una terribile scoperta ha scosso Piano di Sorrento, piccola località vicino a Napoli. Una donna, è stata trovata priva di vita nel bagagliaio di un’auto. L’auto, in particolare, era parcheggiata in una zona di case popolari, poco lontano dal centro di Piano di Sorrento, in via San Massimo.

Secondo quanto emerso, la vittima stava prendendo la spesa dall’auto quando sarebbe stata attaccata da un uomo completamente vestito di nero. L’uomo, secondo le testimonianze, l’avrebbe accoltellata più volte per poi fuggire sul motorino. Al momento la zona è stata transennata e sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri per fare luce sull’accaduto. Ad allertare le autorità è stato un cittadino, testimone di quanto accaduto. La donna, secondo quanto emerso in seguito alle indagini, aveva denunciato l’ex per stalking.

Al momento, il corpo della donna non è ancora stato ispezionato e si attende l’arrivo del medico legale per l’identificazione ufficiale. I Carabinieri stanno analizzando le registrazioni delle telecamere di sicurezza e stanno raccogliendo testimonianze per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nel frattempo, nella zona, si è radunata una folla di persone preoccupate e curiose.

Foto repertorio