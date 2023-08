La pizzica incontra l’elettronica, la Taranta arriva a Galatina

La ragnatela intessuta dai ritmi della Taranta arriverà domani a Galatina, in provincia di Lecce dove un talk e la pizzica animeranno piazzetta Orsini e piazza Dante Alighieri. Sarà Stefano Massini, unico italiano nella storia a vincere il Tony Award ovvero l’oscar del teatro americano, ad aprire la serata del festival itinerante: proverà a far luce sul tema dell’identità attraverso la magia delle parole e la capacità di stimolare riflessioni. Il suo Racconta intende indagare su storie quotidiane e stati d’animo toccando cuori e menti. Dalle 22 invece spazio alla musica con ‘Chi sonä e cantä no nmórë majï’ a cui seguirà il ‘Canzoniere Grecanico Salentino’. Il primo è un progetto che parte dai Cantori di Carpino e dal cantastorie Matteo Salvatore che ha raccontato spaccati del Sud come la fame, la miseria e lo sfruttamento dei braccianti senza dimenticare le storie di amore. Il secondo invece vedrà l’incontro tra i maestri della pizzica e la musica elettronica degli Inude, una delle realtà più originali e creative nella scena alternativa italiana. Si tratta di una prima assoluta che promette un viaggio immaginifico e psichedelico scandito dal suono ancestrale del tamburo. Galatina ospiterà il 27 agosto, all’indomani del concertone di Melpignano, la ‘Notte delle ronde’ tappa conclusiva festival itinerante della Taranta che coinvolge 25 paesi del Salento e oltre 400 artisti.

(Foto archivio)