Luca Argentero in Puglia, vacanze tra relax al mare e cibo tipico

L’attore Luca Argentero ha scelto di nuovo la Puglia come meta estiva. Accompagnato dalla moglie, la modella Cristina Marino e al fianco dei figli, la famiglia sta trascorrendo le proprie vacanze nel tacco d’Italia destreggiandosi, sin dai primi giorni di agosto, tra mare, relax, tramonti e prelibatezze culinarie tipiche della Regione.

Poco chiaro l’itinerario scelto, la coppia infatti, non sta lasciando molte tracce sui social. Stando agli scatti postati negli scorsi giorni, la meta prescelta è quella del Salento, senza escludere però anche zone più nell’entro terra. La certezza però è che la famiglia ha scelto Borgo Egnazia come base per le proprie vacanze in Puglia, ad accorgersene i fan che stanno riempiendo di commenti i post con le fotografie postate che raccolgono, di fatto, solo “dettagli” della permanenza.

Foto Facebook Luca Argentero