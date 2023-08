Soccorritrice 118 aggredita a Brindisi, Asl: “Potenzieremo sicurezza”

“Cercheremo di potenziare la sicurezza e tutelare al meglio il lavoro di tutti gli operatori sanitari”. A dichiararlo è il direttore generale della Asl di Brindisi, Maurizio De Nuccio, in seguito all’ennesima aggressione, questa volta ai danni di un’operatrice del 118, avvenuta nella giornata di Ferragosto a Brindisi.

“Aggredire verbalmente o fisicamente gli operatori è un reato – ha proseguito De Nuccio – qualsiasi atto di violenza sarà segnalato all’Autorità giudiziaria. Sono inconcepibili e ingiustificabili gli atteggiamenti di violenza nei confronti di chiunque e in particolare di chi presta un servizio così prezioso e fondamentale per la collettività. Al tema delle aggressioni, la Asl ha di recente promosso una campagna di sensibilizzazione per dire no alla violenza” – conclude.