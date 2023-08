Vola da una giostra nel Tarantino, 14enne in prognosi riservata

E’ volata via del seggiolino della giostra e ora è in prognosi riservata. E’ accaduto la sera del 16 agosto al luna park di San Pietro in Bevagna (località balneare e di villeggiatura della marina di Manduria). La vittima è una ragazza di 14 anni originaria di Ferrara. Per cause ancora da accertare, è volata via dal seggiolino della giostra Swing su cui era seduta. Durante la sezione veloce del giro compiuto dalla giostra, la ragazzina è stata sbalzata fuori e ha prima urtato contro le strutture in metallo della giostra e, poi, è caduta al suolo perdendo conoscenza. Su posto era presente un medico che le ha praticato un massaggio cardiaco. Gli operatori del 118 l’hanno poi trasportata in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. La prognosi è tuttora riservata, mentreil pm di turno alla Procura di Taranto ha messo sotto sequestro la giostra.