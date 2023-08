Albania, turisti italiani fuggono da ristorante senza pagare – VIDEO

Un gruppo di turisti di nazionalità italiana, in vacanza in Albania, è fuggito da un ristorante di Berat, città storica del centro del Paese, senza pagare il conto. Le immagini sono state immortalate dalle videocamere di sorveglianza presenti sul posto. Il conto, secondo quanto raccontato dal ristoratore, sarebbe stato di 80 euro in totale, dunque 20 euro a testa per i quattro che, dopo essersi complimentati con il gestore per la qualità del cibo, si sono dati alla fuga. Per il ristoratore è la prima volta che accade un episodio di questo tipo. In questo periodo, l’Albania, è piena di turisti provenienti soprattutto dall’Italia, tra loro molti pugliesi che l’hanno scelta come meta per i prezzi low cost.

Foto screen video Instagram