Bari, malore improvviso a fine turno: barista muore all’aeroporto

Non c’è stato nulla da fare per Roberto Rigante, barista dipendente della sede MyChef all’aeroporto di Bari Palese. L’uomo, di 43 anni, originario della provincia di Bari, si sarebbe sentito male nella serata di ieri, intorno alle 22, a pochi minuti dalla fine del turno di lavoro.

Secondo quanto emerso, Rigante, ha accusato un malore mentre usciva dalla cucina per raggiungere il bancone del bar. Sul posto erano presenti alcuni medici che hanno provato a rianimarlo tramite l’ausilio di un defibrillatore. Immediato anche l’intervento dei sanitari del 118, ma a nulla sono serviti i soccorsi. Tantissimi i messaggi che si stanno susseguendo in queste ore sul web da parte di amici e colleghi, sotto choc per la perdita improvvisa.

Foto Facebook