Bari, ruba borsa a donna su bus: preso scippatore

Ruba una borsa a una donna sul bus, arrestato ladro. È accaduto ieri pomeriggio, a bordo di un mezzo pubblico dell’AMTAB. Secondo quanto ricostruito, un uomo avrebbe strappato ad una donna seduta con in braccio un bimbo di tre anni, una borsa tenuta tra le mani sulle sue gambe, riuscendo a sottrarla, nonostante la resistenza della donna, e approfittando della fermata del mezzo pubblico, su via Quintino Sella, per scendere e darsi alla fuga.

Tentativo però che è stato vano. Le urla della donna e di alcuni cittadini hanno immediatamente attirato l’attenzione di una pattuglia di agenti motociclisti della Locale barese che si sono lanciati all’inseguimento del ladro, intercettato e fermato in via Garruba. L’uomo è stato tratto in arresto, la borsa della donna recuperata e restituita integra con il suo contenuto alla proprietaria. L’uomo risponderà del reato previsto e punito dall’art 624 bis del codice penale per il furto con strappo, aggravato perché commesso con violenza sulle cose e all’interno di un mezzo pubblico. Questa mattina l’Autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto per il Giudizio con rito abbreviato.