Bari stoico, il Palermo non passa: 0-0 al San Nicola

Dopo la brutta prestazione e la pesante sconfitta rimediata in Coppa Italia contro il Parma, la tifoseria barese attendeva un segnale dalla squadra di Mignani. Il segnale è arrivato: i galletti hanno ben figurato contro il Palermo di Corini portando a casa un punto prezioso, terminando la gara in 9 uomini. Sino a quando si è giocato in 11 contro 11, la squadra di Mignani non ha affatto demeritato, anzi. Nelle fasi iniziali del match, i biancorossi hanno anche mostrato delle belle giocate in velocità. L’impressione è che, con l’uscita di un buon Diaw, la compagine di casa abbia perso imprevedibilità. Nella ripresa, dopo le espulsioni di Maita e Di Cesare, la squadra di Mignani ha mostrato la giusta cattiveria e concentrazione, portando a casa un pari meritato, nonostante il brivido finale col gol annullato a Brunori per fuorigioco.

SCELTE INIZIALI: Dimenticare la batosta rimediata contro il Parma e iniziare bene il campionato. Sono questi i diktat del nuovo Bari targato 2023/24 che quest’oggi debutta in campionato. Avversario di turno della prima giornata, l’ambizioso Palermo di Eugenio Corini.

Per la sfida ai rosanero, Mignani recupera Maiello e Menez. Prima convocazione in biancorosso per il portiere Brenno, l’attaccante Davide Diaw e il centrocampista Malcom Edjouma. Unico indisponibile, Andrea D’Errico squalificato. Il tecnico genovese schiera i suoi con il modulo 4-3-3: in porta c’è subito spazio per il brasiliano Brenno, mentre a centrocampo torna Maiello. In attacco c’è il tridente Sibilli – Diaw – Nasti.

Nel Palermo, il tecnico Corini, deve rinunciare al difensore Giuseppe Aurelio. L’allenatore bresciano schiera i suoi con il 4-3-3: in difesa c’è l’esperto Lucioni, mentre in attacco spicca la presenza di Roberto Insigne e del bomber Brunori.

PRIMO TEMPO: Pronti via e la partita si accende subito. Al terzo minuto bella combinazione del tridente biancorosso che porta Sibilli a tu per tu con Pigliacelli, ma il portiere rosanero riesce ad anticipare l’ex calciatore del Pisa. Ribaltamento di fronte e la squadra siciliana ci prova con Vasic che tenta la conclusione dalla distanza: Brenno non trattiene la palla che termina sul palo. Ci riprova la squadra di Mignani al minuto 8: Maita innesca Nasti che tenta la conclusione da posizione decentrata, ma Pigliacelli intercetta. Ancora galletti protagonisti al minuto 11: Diaw serve Benali al centro dell’area di rigore, ma l’ex Brescia non colpisce bene e la palla termina a lato. Il Palermo non sta a guardare e va alla conclusione con Di Mariano al minuto 13: questa volta Brenno si mostra sicuro. Mignani è costretto al primo cambio al minuo 14: Diaw esce per infortunio, al suo posto il francese Scheidler. Non accade più nulla sino al minuto 30 quando le squadre si fermano per il cooling break. Chance importante per i biancorossi al minuto 41 ma Maita calcia male da ottima posizione. Replica il Palermo al minuto 43 con Brunori: la conclusione dell’attaccante rosanero sibila sulla destra della porta difesa da Brenno. E’ l’ultima emozione della prima frazione di gioco che si chiude a reti inviolate dopo ben otto minuti di recupero.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con gli stessi effettivi che hanno terminato il primo tempo. Al minuto 5 della seconda frazione di gioco i galletti restano in 10: Maita interviene col piede a martello su Vasic. Dopo l’intervento del VAR, l’arbitro Maresca espelle il numero 4 biancorosso. Bari comunque pericoloso al minuto 7 con Ricci che impegna Pigliacelli. Mignani cambia al minuto 16: fuori Nasti e Sibilli, dentro Zuzek e Menez. Episodio chiave al minuto 20: contatto in area tra Brunori e Di Cesare. Dopo il consulto col VAR, l’arbitro assegna il calcio di rigore per i rosanero e ammonisce per la seconda volta Di Cesare: Bari in 9 uomini. Sul dischetto si presenta Brunori che manda la palla in curva sud. Si resta sullo 0-0. Il Palermo ci prova ma non riesce a creare grandi pericoli alla porta biancorossa. Al minuto 42 Brenno è reattivo e respinge di piede un tentativo ravvicinato di Brunori. Al minuto 100, Brunori mette in rete la palla che potrebbe valere i 3 punti, ma il VAR annulla per fuorigioco del numero 9. Non accade più nulla sino al triplice fischio del signor Maresca. Bari Palermo edizione 2023/24 è storia: al ‘San Nicola’ termina 0 – 0.

PAGELLE: Dorval moto perpetuo. Brenno che brivido!

Brenno 6 , Dorval 7, Di Cesare 6,5, Vicari 6,5, Ricci 6, Benali 5,5 (84′ Pucino sv), Maiello 6, Maita 5, Sibilli 6,5 (61′ Zuzek 6), Diaw 6,5 (16′ Scheidler 5 84′ Edjouma sv ), Nasti 6 (61′ Menez 6)

Mignani 6

TABELLINO

Risultato finale: 0 – 0

Marcatori: —

Ammoniti: Marconi, Di Cesare, Brunori, Maiello, Benali, Insigne, Menez, Brenno

Espulsi: Maita, Di Cesare

Spettatori: 22.811 spettatori (8.028 abbonati; 265 tifosi ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI:

BARI (4-3-3): Brenno, Dorval, Di Cesare (c), Vicari, Ricci, Benali, Maiello, Maita, Sibilli, Diaw, Nasti

Panchina: Frattali, Perrotta, Matino, Menez, Bellomo, Faggi, Zuzek, Edjouma, Pucino, Lops, Scheidler, Morachioli

All. M. Mignani

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli, Gomes, Lucioni, Stulac, Brunori (c), Di Mariano, Insigne, Marconi, Vasic, Ceccaroni, Mateju

Panchina: Desplanches, Nespola, Jensen, Mancosu, Segre, Nedelcearu, Damiani, Saric, Buttaro, Soleri, Valente

All. E. Corini

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Fabio Maresca della sezione di Napoli. Assistenti: Mattia Scarpa della sezione di Reggio Emilia e Marco Ricci della sezione di Firenze. Quarto ufficiale: Gianluca Grasso della sezione di Ariani Irpino. VAR: Valerio Marini (Roma1). AVAR: Salvatore Longo (Paola).

Foto Ssc Bari