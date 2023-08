Calcio, Bari – Palermo: storia, curiosità e precedenti

La batosta subita in Coppa Italia contro il Parma, ha lasciato inevitabilmente il segno. Ma il Bari ha la possibilità di rifarsi prontamente nel debutto in campionato. Questa sera, allo stadio “San Nicola”, c’è Bari Palermo, gara valevole per la prima giornata del campionato di serie B. Fischio d’inizio alle ore 20.30.

L’AVVERSARIO – Il Palermo Football Club, meglio noto come Palermo, venne fondato il 1º novembre 1900, grazie al contributo della comunità inglese della città e di Ignazio Majo Pagano, un giovane che aveva conosciuto il calcio in Inghilterra e che aveva deciso di importare questo nuovo sport nella natia Palermo. Vincitore di 5 titoli dello stesso campionato cadetto, il Palermo ha conquistato una Coppa Italia Serie C nel 1992-93. Per tre volte ha anche disputato la finale nella Coppa Italia maggiore: nel 1974, nel 1979 e nel 2011. Riguardo alle partecipazioni alle coppe europee, la società rosanero conta cinque apparizioni in Coppa UEFA ora Europa League.

LA STORIA – I precedenti tra Bari e Palermo sono 71 con 22 vittorie biancorosse, 25 pareggi e 24 successi siciliani. In terra pugliese si sono disputate 35 gare ed il bilancio è nettamente in favore dei biancorossi con 20 vittorie contro le 6 affermazioni dei rosanero, mentre 9 sono stati i pareggi. L’ultima vittoria casalinga dei galletti contro le aquile è datata 24 settembre 2013: in quell’occasione i pugliesi si imposero per 2 -1 grazie alle reti di Sciaudone e Ceppitelli. Per gli isolani andò in gol Lafferty. Palermo e Bari si sono affrontate l’ultima volta al ‘San Nicola’, il 19 agosto 2022. La gara terminò 1-1 con i gol di Valente e Cheddira.

I DOPPI EX – Diversi i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie. Ricordiamo: Davide Lanzafame, Leandro Rinaudo, Totò Lopez, Massimo Brambati, Alessandro Parisi, Franco Brienza, Massimo Donati, Onofrio Barone, George Pușcaș, Gaetano Troja, Kamil Glik, Gabriele Rolando, Mattia Cassani, Roberto Floriano, Pietro Maiellaro, Alessandro Micai, Lorenzo Battaglia, Marco Perrotta, Andrea Raggi, Giuseppe Taglialatela, Marco Calderoni, Massimo Bonanni, Daniele De Vezze, Salvatore Masiello, Gaetano De Rosa, Francesco Bolzoni, Alberto Bergossi, Alberto Fontana, Valerio Majo, Marco Pisano, Edgar Álvarez, Federico Giampaolo, Alessandro Gazzi, Giuseppe Spalazzi, Fabio Daprelà, Ferdinando Sforzini, Davide Di Gennaro, Gabriele Messina, Lorenzo Scarafoni, Gaetano Monachello, Elio Grani, João Pedro Pereira Silva, Luigi Sardei, Francesco Casisa, Denis Godeas, Aurelio Pavesi De Marco, José Ferdinando Puglia, Luigi De Robertis, Giorgio Rossano, Luigi Lenzi, Ádám Simon, Gennaro Tutino e Emanuele Terranova.

Ex del match sarà Marco Perrotta nel Bari. Tra i tecnici che hanno allenato entrambe le squadre menzioniamo: Roberto Stellone, Bortolo Mutti, Mimmo Renna, Stefano Colantuono, Tony Cargnelli e Devis Mangia.

LE PAROLE DEL MISTER – A proposito di tecnici, ecco le dichiarazioni pre gara del tecnico del Palermo, Eugenio Corini, riportate da Tuttopalermo.it: “Il Bari è deluso dalla sconfitta della scorsa stagione, meritava la Serie A, ma nessuno toglie la loro ottima stagione, anche loro vorranno essere protagonisti. I playoff sono un terno al lotto, ci è dispiaciuto non giocarli, ma quest’anno vogliamo andare in Serie A, vogliamo tornare a essere competitivi. Loro hanno perso contro il Parma che è un’altra squadra di valore che lotterà per la Serie A. Sono una buona squadra. Lucioni? È un giocatore importante e di esperienza che ci darà una grossa mano. Tutti gli allenatori vorrebbero la rosa già al completo, ma è normale che ancora non sia così. Spero che dopo Bari completeremo la rosa.”

PROBABILI FORMAZIONI: BARI (4-3-1-2): Brenno, Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci, Maita, Maiello, Bellomo, Menez, Nasti, Diaw. PALERMO (4-3-3): Pigliacelli, Mateju, Lucioni, Marconi, Ceccaroni, Vasic, Stulac, Gomes, Insigne, Brunori, Di Mariano.

Arbitrerà la gara il signor Fabio Maresca della sezione di Napoli. Gli assistenti saranno Mattia Scarpa della sezione di Reggio Emilia e Marco Ricci della sezione di Firenze. Il quarto uomo sarà sarà Gianluca Grasso della sezione di Ariani Irpino, mentre al VAR ci sarà Valerio Marini (Roma1), coadiuvato dall’ AVAR Salvatore Longo (Paola).

Foto Ssc Bari