Divieto di portare cibi nei lidi, Sgarbi: “Inaccettabile”

“Libera parmigiana (e cocomero) in libero Stato!”. Anche il sottosegretario Vittorio Sgarbi interviene sulla nuova polemica dell’estate in merito al divieto in alcuni lidi pugliesi di portare cibi dall’esterno. “Sta facendo notizia il divieto di alcuni stabilimenti balneari di vietare ai propri clienti di portarsi il cibo da casa – scrive Sgarbi – Come ha giustamente osservato l’avvocato Dario Durso, attivista del Codacons, il divieto è illegale. Gli stabilimenti sorgono sul Demanio. Io aggiungo di più. Ogni cittadino ha il diritto di comprarsi il cibo dove vuole, e di consumarlo anche nello stabilimento dove già paga sdraio e ombrellone, chiaramente nel rispetto del decoro dei luoghi e degli altri clienti. Le “imposizioni” sono inaccettabili. Io sono per la libera parmigiana in libero Stato. Anzi, aggiungerei anche il cocomero”.