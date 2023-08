Gruppo social di Lino Banfi chiuso da Meta: “Per le battute dei film”

Aveva duramente contestato anche sulle pagine dei giornali la decisione di Meta di chiudere la pagina sui social, gestita dai suoi fan. Alla fine Meta ha dato ragione all’attore pugliese, Lino Banfi, riattivando il gruppo. Tutto è successo i primi di agosto. “Ancora una volta Facebook ci ha bloccato e chiuso il gruppo Facebook ufficiale – scrive sui social Calogero Vignera, che gestisce il gruppo – La nostra colpa come sempre è quella di condividere le battute, le foto e i film del maestro Banfi. Il politicamente corretto ha rotto un po’ le “pelle”. Perché una semplice battuta di Lino Banfi deve per forza offendere o discriminare qualcuno? Sono semplici battute di film memorabili del cinema. Facebook e la sua intelligenza artificiale che intelligenza di sicuro non è, NON ci fermerà….faremo sempre la guerra a questa cattiveria inaudita”.

A muoversi è stato lo stesso Lino Banfi che in una lettera al Corriere della Sera ha contestato questa pratica di censurare un gruppo dove si scambiano le battute dei suoi film. E alla fine ha avuto ragione lui. “Grazie al casino fatto siamo stati riattivati con le scuse di Meta”, comunicano sempre dal gruppo.