Il geologo Tozzi: “In Puglia 60 euro in spiaggia, qui gratis”

“Le spiagge ci sono dappertutto, ma solo da noi se ne abusa così. Qui in Grecia, per quanto non ci sia l’attrezzatura della Romagna, il mare, che fino a prova contraria è patrimonio di tutti, è gestito in modo diverso. A Polignano ti chiedono 60 euro per lettino e ombrellone in mezzo al cemento, fra centinaia di altre persone”. A parlare al Corriere della Sera è il geologo Mario Tozzi, dopo la pubblicazione di un post social che ha raggiunto migliaia di condivisioni.

Nel post c’è la fotografia di una spiaggia (senza indicazioni su dove sia, ma successivamente viene rivelato che si trova in Grecia). “Qui è dove, invece, ombrellone e lettini sono a gratis – scrive Tozzi sui social – Domando al chiosco là sopra se si deve consumare per forza, rispondono che no, solo se si vuole. Distanze fra gli ombrelloni impensabili, doccia calda, bagni strapuliti, km di spiaggia senza nessuno. Acqua come la vedete. Pieno agosto. Costo zero. Non viene il sano desiderio di mandare a quel paese qualcuno dei nostri bravi balneari?”