Lidl cerca dipendenti per nuovo punto vendita di Molfetta

Il gruppo Lidl cerca personale per il nuovo punto vendita di Molfetta sulla statale 16 aperto i primi giorni di agosto. Il recruiting day sarà svolto in presenza venerdì 15 settembre dalle ore 09:00 alle ore 18:00 presso la direzione regionale di Molfetta.

In base al profilo e alla esperienza, il candidato potrebbe essere inserito nel ruolo di assistant store manager, addetto vendite, apprendista addetto vendite, addetto vendite per 8 ore domenicali e operatore di filiale. Si cercano lavoratori con una età compresa tra i 18 e i 29 anni ed in possesso di un diploma di maturità. “Sei la persona giusta per Lidl – si legge nell’annuncio – se poni il cliente al centro della tua attività quotidiana e ti impegni a far sì che torni anche la domanda, pensi che insieme si possano raggiungere risultati migliori e riesci a svolgere più attività contemporaneamente definendo le giuste priorità”.

Per l’opportunità di apprendista addetto vendite non è necessaria nessuna esperienza pregressa nel settore della grande distribuzione. Per il ruolo di addetto vendite 8 ore domenicale si cercano studenti universitari che vogliono coniugare studio e lavoro oppure lavoratori part-time alla ricerca di un lavoro anche nel weekend oppure giovani di età inferiore ai 25 anni che vuole fare i primi passi.

“Entrando a far parte del nostro team di filiale – si legge ancora nell’annuncio – sarai responsabile di alcune attività operative all’interno dei nostri punti vendita e contribuirai con il tuo supporto quotidiano a rendere più piacevole l’esperienza di acquisto dei nostri clienti. Se credi nella qualità di un servizio sempre attento e puntuale e pensi che il lavoro di squadra possa fare la differenza, questa è l’offerta giusta per te”. E’ possibile candidarsi online sul sito ufficiale del gruppo Lidl.

(foto sito ufficiale lidl)