Meteo, tornano le ondate di calore: a Bari temperature in rialzo

Torna il caldo sullo stivale. Nel fine settimana infatti, le città di bollino rosso, aumenteranno passando da 5 a 8 nelle giornate di sabato e domenica. È quanto emerge dall’ultimo bollettino sulle ondate di calore diramato dal ministero della Salute basato sui dati relativi a 27 città, secondo il quale, anche il capoluogo pugliese, tornerà in fase di “pre-allerta” con temperature in rialzo, ma non è escluso che la prossima settimana la situazione possa tornare

Entrando più nel dettaglio, nel fine settimana, anche i bollini arancione aumenteranno passando dai 4 di oggi ai 6 di sabato e ai 9 di domenica. In rosso, sin da oggi, si trovano le città di Bologna, Brescia, Bolzano, Firenze e Perugia. Passeranno invece, dall’arancione al rosso, Latina, Roma e Rieti. Nella giornata di sabato previsto bollino arancione anche per le città di Frosinone, Genova, Verona, Trieste, Palermo e Viterbo. Domenica, all’elenco, si aggiungeranno anche Napoli e Milano. Resteranno in giallo invece Cagliari, Messina, Ancona e Catania, mentre passeranno dal verde al giallo (dunque un condizione di pre-allerta), Bari, Reggio Calabria, Venezia, Civitavecchia e Pescara. A Bari le temperature, secondo quanto emerso, non supereranno i 35 gradi nelle giornate di domani e dopodomani. Ci sono poi delle città che passeranno dall’arancione al giallo, è il caso di Campobasso.

Le ondate di calore, si verificano nello specifico quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi. Si tratta di condizioni climatiche che, evidenzia il Ministero “Possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione”.

Foto repertorio