Scontro tra auto e tir nel Barese, minorenne in codice rosso

Schianto questa mattina tra auto e tir sulla provinciale 237 tra Putignano e Castellana. Per cause in corso di accertamento un’auto è finita sotto un mezzo pesante. In codice rosso un minorenne, trasportato al Di Venere di Bari. Sul posto i carabinieri del Nucleo Radio Mobile di Gioia del Colle, i carabinieri della locale stazione, gli agenti della Polizia di Stato per la viabilità. Il traffico è rimasto bloccato fino a quando i mezzi non sono stati rimossi. (foto vivilastrada)