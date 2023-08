Bari, l’addio a Roberto, stroncato da malore: “Mite e sorridente”

“Aeroporti di Puglia è una piccola comunità. Ogni giorno nei nostri aeroporti lavorano circa 1000 persone tra dipendenti diretti, addetti alle pulizie, alla ristorazione, informatici, società di handling, giardinieri, manutentori, meccanici, addetti alle vendite. Ci conosciamo tutti e lavoriamo ciascuno al fianco dell’altro senza mai far mancare aiuto, sorriso e gentilezza”. Inizia così Antonio Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, il suo ricordo di Roberto Rigante, scomparso nella giornata di giovedì sera.

“Una macchina complessa dove gli uomini e le donne sono gli ingranaggi fondamentali di un sistema che senza di loro non raggiungerebbe i risultati straordinari raccontati non soltanto dai numeri. Giovedì sera abbiamo perso un pezzo importante della nostra comunità – continua Vasile – Un ragazzo mite e sempre sorridente che ha regalato quel suo stesso sorriso ai milioni di passeggeri che si sono fermati a prendere un caffè da lui. Ciao Roberto che la terra ti sia lieve. Rimarrai per sempre nei nostri cuori”.