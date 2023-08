Bari, nell’ex Manifattura tornano i senzatetto

Dopo lo sgombero i senzatetto tornano nell’ex Manifattura. La segnalazione è di Luigi Cipriani Segretario del Movimento Politico Riprendiamoci il Futuro,

“Invito ancora una volta il sindaco e l’assessore al Welfare ad attivarsi con la massima urgenza affinché anche queste aree, oltre il noto dormitorio all’aperto su corso Italia, non diventi un habitat cronico di senzatetto che vanno a sommarsi ai cronici senzatetto che da anni stazionano 24 ore su 24 lungo i portici delle FAL su Corso Italia – denuncia Cipriani – Se a breve non si avranno concrete risposte da parte di sindaco e assessore al Welfare, questo Movimento Politico avvierà una petizione popolare da inviare al Ministro degli Interni per rivendicare il decoro e la sicurezza nel nostro quartiere che peggiora sempre più giorno dopo giorno “grazie” all’indifferenza dell’amministrazione comunale”.