Bari, rogo case popolari del San Paolo: “Subito misure di sostegno”

Sfiorata la tragedia nei giorni scorsi al quartiere San Paolo dove ha preso fuoco una palazzina delle case popolari comunali in via Don Carlo Gnocchi che ha costretto gli abitanti ad evacuare per la folta nube di fumo diramata. Del caso si è occupato la commissione municipale “Opportunità e decentramento”, presieduta dal consigliere Stefano Franco.

“Si sta indagando sulle cause, i residenti pensano di natura dolosa, ma l’episodio pone al centro dell’attenzione il tema del disagio che si vive nelle case popolari del San Paolo. Il tema delle case popolari è una delle cinque priorità che ci siamo dati come Commissione Speciale “PNRR, opportunità e decentramento”: dal nostro punto di vista i fondi Pnrr devono essere usati per riqualificare completamente tutte le abitazioni popolari nel Municipio 3. Un grande ringraziamento alle forze dell’ordine e agli operatori sanitari intervenuti ieri sul posto per l’emergenza”.

La commissione ha chiesto agli enti preposti una dettagliata nota di riepilogo sull’evento di incendio. “La commissione – si legge nella nota – vuole conoscere se l’immobile interessato fosse conforme alle normative vigenti essendo espressa volontà della commissione una riqualificazione complessiva degli immobili popolari ERP presenti nel Municipio 3 attraverso finanziamenti PNRR. Inoltre, visto il disagio arrecato ad una porzione di cittadinanza, si chiede agli organi preposti di attivare misure di supporto piscologico rivolte ai cittadini interessati dall’incidente e di attivare eventuali misure straordinarie per sopperire all’emergenza abitativa”.