Bari, turisti (e vip) pazzi per la focaccia, ma storpiano il suo nome

Arrivare a Bari e mangiare la focaccia è diventato un must per gli stranieri che visitano la città ed anche per i vip. E’ diventata anche una abitudine ricercare i panifici che sfornano la migliore. Peccato che, pur apprezzandola, hanno difficoltà a pronunciare correttamente il suo nome. Il termine focaccia infatti è nella lista dei 20 alimenti italiani più ‘storpiati’ dagli stranieri. Questi ultimi, si sa, amano la cucina italiana, ma spesso si trovano di fronte a un dilemma: come pronunciare correttamente i nomi dei piatti? Un intoppo non indifferente, che trasforma un’esperienza culinaria da sogno in un incubo. La piattaforma Preply ha quindi analizzato i dati delle ricerche su Google per scoprire quali sono i piatti più difficili da pronunciare per gli stranieri. In più, ha stilato la classifica dei cibi esteri con i nomi più storpiati dagli italiani.

‘Gnocchi‘ è la parola della cucina italiana più storpiata all’estero. I dati di Preply rivelano che gli gnocchi sono il cibo italiano che dà più problemi: ogni anno vengono effettuate ben 544.800 ricerche per scoprire la pronuncia corretta. Il termine deriva da “nocca” e le origini di questa deliziosa ricetta risalgono all’epoca dell’Impero Romano. Un cibo antico, ma ancora molto amato e ricercato.

Al secondo posto troviamo l’amatissimo ragù (conosciuto come “Bolognese” nei Paesi anglofoni) con 368.640 ricerche all’anno. Chiude il podio la pizza, con una media annuale di 273.840 ricerche. La ‘focaccia‘, l’alimento tipicamente barese che fa impazzire i turisti e non solo, è al sesto posto con 190.560 ricerche.

Questo ovviamente non è che un assaggio: nella classifica troviamo molti altri cavalli di battaglia della cucina nostrana, tra cui spaghetti, cappuccino e pasta. Il piatto invece più difficile da pronunciare per gli italiani con il nome che storpiamo più spesso è la paella: questa ricetta spagnola a base di pesce sembra generare parecchi dubbi al ristorante, visto il volume di ricerche annuali (1.080).

Al secondo posto troviamo la quinoa, con 360 ricerche all’anno. Superalimento alla base della dieta degli antichi Inca, oggi viene proposta dalle Nazioni Unite come possibile soluzione alla fame nel mondo. Chiudiamo con la quiche lorraine al terzo posto (120 ricerche all’anno). Nonostante il nome “quiche” derivi dalla parola tedesca “kuchen” (torta), il piatto è originario della regione francese della Lorena.