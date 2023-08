Benessere psichico e social: “Facebook? Non ha effetti negativi”

L’utilizzo di Facebook non impatta sul benessere psicologico degli utenti. È quanto emerso da una ricerca britannica dell’Oxford Internet Institute pubblicata negli scorsi giorni, secondo la quale, non si possono riscontrare impatti negativi sul benessere psichico di chi lo utilizza. Una conclusione in netta controtendenza con altri studi effettuati in passato.

L’istituto britannico è giunto a questa conclusione attraverso un’analisi ampia condotta su quasi un milione di individui provenienti da 72 nazioni. I dati analizzati coprono,in particolare, un periodo di 12 anni e sono stati raccolti attraverso l’indagine Gallup World Poll Survey. In alcuni casi, gli studiosi hanno rilevato addirittura impatti positivi, specialmente tra i giovani di diverse nazioni.

Questo studio si pone in netto contrasto con numerosi altri studi accademici, tra cui uno pubblicato quasi un anno fa dal rinomato Massachusetts Institute of Technology (MIT). Quest’ultimo studio sosteneva che l’uso dei social media, Facebook in particolare, fosse collegato a un peggioramento della salute mentale, evidenziando un aumento dei livelli di ansia e depressione.

