Manca elettricità sul Lecce-Torino: treno fermo a Bisceglie

Disagi questa sera sul Lecce-Torino. Manca l’elettricità e il treno non può proseguire e si è fermato a Bisceglie. I passeggeri sono al buio, spenta anche l’aria condizionata. Molti sono in viaggio per raggiungere mete di vacanze, altri per il rientro al Nord. Fatto sta che al momento nessuno ha fornito informazioni e il treno resta bloccato. In attesa del ripristino della corrente.

In un primo momento si pensava che i passeggeri sarebbero stati spostati su un altro convoglio per proseguire così il viaggio. Ma alla fine il treno è rimasto fermo in attesa dei pezzi di ricambio.