Morto Roberto Colaninno, camera ardente e funerali in forma privata

E’ morto l’imprenditore mantovano Roberto Colaninno che da poco aveva compiuto 80 anni. Dopo gli esordi nel 1969 e la carriera all’Olivetti, il nome dell’imprenditore viene ricordato soprattutto per la scalata a Telecom nel 1999 e al rilancio di Piaggio. Roberto Colaninno è morto nella sua abitazione di Mantova a palazzo Canossa. La salma si trova in casa dove sarà allestita la camera ardente ma solo per i familiari e i parenti più stretti.

Roberto Colaninno, nonostante i suoi interessi finanziari e imprenditoriali spaziassero ormai da Pontedera all’Asia, era rimasto con salde radici mantovane ed era molto riservato. La stessa riservatezza che mantiene oggi la famiglia, chiusa nel suo dolore, che ha deciso per i funerali in forma privata.