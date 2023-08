Puglia, dall’alga tossica alle gastroenteriti: le malattie dell’estate

Sono state “ribattezzate” le malattie dell’estate: dall’alga tossica ad una forma lieve di gastroenterite, anche in queste settimane di agosto sono tantissimi i pugliesi a letto. Soprattutto bambini. I sintomi sono diversi: c’è chi accusa febbre fino a 38, nausee, vomito. Sono sintomi nella maggior parte dei casi passeggeri e comunque legati a diverse cause. Prima tra tutte l‘alga tossica che sta mietendo non pochi disagi tra i bagnanti, soprattutto coloro che hanno sostato sulle coste rocciose nei giorni di maestrale. Quest’anno l’Arpa non ha rilevato grosse concentrazioni, a differenza delle scorse estati. Ma la presenza è comunque attestata su tutta la costa.

Altro malessere di queste settimane è legato ad una forma virale di gastroenterite che sta “girando” tra le famiglie e colpisce in modo rapido soprattutto i più piccoli. Come spiega in questo articolo il pediatra Antonio Di Mauro sono forme comunque passeggere e facili da curare.

Ma si presentano anche casi più difficili, nei quali ad esempio la febbre non passa. Ed allora con i pediatri di famiglia in ferie (anche se in presenza dei sostituti), c’è chi si rivolge direttamente ai pronto soccorso. Che alla fine si intasano, anche a causa del poco personale a disposizione. Situazioni più critiche al Policlinico e all’ospedaletto dove le attese superano le quattro ore.