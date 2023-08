La tarantina Antonella Palmisano ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali di atletica leggera a Budapest nella 20 chilometri di marcia.

E’ il secondo podio per l’Italia in questa edizione dei Mondiali, dopo l’argento di ieri di Leonardo Fabbri nel getto del peso. La gara è stata vinta dalla spagnola Maria Pérez, in 1h26’51”, davanti all’australiana Jemima Montag e all’azzurra. (Foto Fidal)