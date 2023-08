Bari, a Torre Quetta tornano gli appuntamenti con la cultura

Dopo i festeggiamenti di Ferragosto, a Torre Quetta si ritorna a parlare di cultura. La stagione 2023 ha visto il coinvolgimento, di diverse associazioni e organizzazioni per cercare di rendere la spiaggia una location adatta a diversi settori dell’intrattenimento, cercando di dare spazio alle realtà locali e alle eccellenze del territorio.

In quest’ottica, i gestori, hanno deciso di aprire il compendio demaniale di Torre Quetta a diverse attività culturali, tra musica e letteratura, in questa ultima parte del mese di Agosto. Da un lato una ricca rassegna letteraria “Torre Quetta Libri” 5 appuntamenti con la cultura della Terra di Bari; dal altro ritorniamo ad ospitare il “Bari Piano Festival 2023” nella suggestiva cornice del tramonto sul mare, con due concerti d’eccezione.

Partiamo con la letteratura: Torre Quetta è lieta di ospitare la prima rassegna letteraria sulla spiaggia, a cura della casa editrice “Di Marsico Libri” 5 appuntamenti con la letteratura, nella cornice della nostra spiaggia cittadina. Nel 2003 nasce il marchio DI MARSICO LIBRI, che si pone da subito come obiettivo quello di dare corpo a un nuovo modo di intendere l’esperienza della lettura e la creazione editoriale. L’originalità, la cura della veste tipografica, lo sguardo sempre attento e rivolto costantemente alle nuove frontiere della tecnologia e del mercato editoriale sono i pilastri del lavoro della casa editrice che propone un calendario di incontri con gli autori dal 21 al 25 agosto alle ore 20:30 che si articola nel seguente modo: 21 Agosto: “Il cinema nei cinema di Bari” di Nicola Mascellaro, dialoga con l’autore Gigi De Santis Don dialetto Bari, cultore della baresità; 22 Agosto: “Caffè quotidiano” di Bruno Volpe presentano Manila Gorio giornalista e Vito Covelli neuropsichiatra; 23 Agosto: “Grumo. Il castello che (non) c’è” di Ena Servadio presenta Maria Romeo professoressa; 24 Agosto: “Io sono pietra grezza” di Paola De Santis presenta Cristiano Stefani avvocato, in conversazione con Nicola Cutino professore; 25 Agosto: “Bari città da … Mare” di Rocco A. Stano e Antonio Tartaglione presenta Andrea Stano giornalista, letture di Pino Cacace attore.

Proseguiamo con la musica: Torna a Bari per la sesta edizione il festival pianistico con la direzione artistica del Maestro Emanuele Arciuli. Il festival, che da sempre porta a Bari grandi artisti della scena musicale internazionale accostandoli a spettacoli di forte interesse, capaci di associare al pianoforte, declinato soprattutto nella dimensione della contemporaneità, espressioni artistiche quali scrittura, recitazione e danza, sarà nel capoluogo pugliese dal 22 al 29 agosto. Il concerto di apertura il 22 agosto e quello di chiusura il 29 agosto, si svolgeranno presso Torre Quetta: 22 Agosto ore 19:00 Gregory Privat – YONN – Piano solo concerto al tramonto, introduce Alceste Ayroldi: il pianista franco-martinicano Gregory Privat sintetizza così il suo stile musicale al confine tra influenze diverse. Dopo dieci anni di formazione pianistica classica, Privat ha iniziato a comporre e improvvisare, il jazz è diventato il suo territorio di appartenenza musicale. A seguire ore 20:30 Live set con DJ Arpino musicista autodidatta e dj eclettico e curioso. Da oltre 35 anni produce musica elettronica La sua musica è un tentativo di incontro e mediazione tra molteplici stili senza nessun preconcetto: sperimentazione; 29 Agosto ore 19:00 Baptiste Trotignon – Concerto al Tramonto introduce Alceste Ayroldi: pianista jazz sofisticato ed esplorativo, Baptiste Trotignon è un artista molto apprezzato e noto per il suo stile armonicamente ricco e creativo I suoi primi due album in trio nei primi anni 2000, seguiti da due album per pianoforte solo lo hanno portato all’attenzione del pubblico come uno dei talenti più spettacolari di una nuova generazione di pianisti. A seguire ore 20:30 Live set col duo di techno sperimentale Crossing Avenue: Andrea La Bombarda e Andrea Montrone hanno creato il duo Crossing Avenue nel 2012 per esplorare i suoni sperimentali della techno e del ritmo tradizionale pugliese. Usano sistemi modulari, drum machine, sintetizzatori e controller midi nei loro live set Il resto del ricchissimo programma del “Bari Piano Festival 2023” è consultabile sul sito https://www.baripianofestival.it/.

Foto repertorio