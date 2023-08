Capurso, festa della Madonna de Pozzo: ospite Nino Frassica

A Capurso corrono i preparativi per la Festa della Madonna del Pozzo che si tiene dal 25 al 28 agosto con tantissimi appuntamenti da non perdere e da vivere insieme: dalla processione della Sacra Immagine della Madonna, alla processione del Carro Trionfale e ai fuochi pirotecnici, alle Sante Messe all’alba, ai concerti bandistici, agli sbandieratori. C’è grande attesa per Nino Frassica e & Los Plaggers Band che si esibiranno il 26 agosto alle ore 22.00 (piazza Umberto I). Come è noto, Il 13 giugno 1852 la Madonna del Pozzo viene proclamata solennemente Primaria Patrona celeste di Capurso. Ma quel che più è da mettere in evidenza non è solo il fatto che sia la nostra Patrona, ma che questa Casa, questo Pozzo, questa Città accolga ancora oggi migliaia di devoti, in cerca di Maria per andare incontro a Cristo da ogni luogo, spiega il sindaco Michele Laricchia.

IL PROGRAMMA – Venerdì 25 agosto Alle ore 20:00 l’accensione delle sfarzose luminarie a cura della ditta Paulicelli Light Design e processione del “Quadro” che, dalla Cappella di Largo Piscino, giungerà in Piazza Umberto I. Alle ore 22:00 in Piazza Umberto I spettacolo musicale della ConturBand e alla stessa ora in villa comunale spettacolo con i deejay del Demodè Club con lo show Demodeland. Sabato 26 agosto Alle ore 21:30 solenne celebrazione in Basilica con l’Offerta delle Corone della Festa alla Madonna. In piazza Umberto I, alle ore 22:00 l’atteso spettacolo di Nino Frassica & Los Plaggers Band.

Domenica 27 agosto alle ore 9:00 sul Sagrato Reale Basilica ci sarà la Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Ministro Provinciale dei Frati Minori fr. Alessandro Mastromatteo e a seguire la processione della Sacra Immagine della Madonna. Sempre dal sagrato Reale della Basilica alle ore 22:00 partirà il Corteo Storico con il passaggio del Carro Trionfale per le vie del paese. La domenica della festa sarà rallegrata dai suoni tradizionali delle bande Amici della Musica di Capurso e del concerto bandistico Città di Gioia del Colle. A chiudere la lunga giornata della domenica i fuochi d’artificio della Fire Light.

Lunedì 28 agosto la prestazione musicale in orchestra del Concerto Bandistico Città di Rutigliano, precederà la processione del “Quadro” che da Piazza Umberto I giungerà al Santuario. Mercoledì 30 Agosto alle ore 20:00 in occasione dell’anniversario del rinvenimento della sacra immagine (1705-2023), Corteo Storico dal Pozzo alla Basilica. I festeggiamenti andranno avanti fino a domenica 3 settembre con l’Ottava della Festa e la celebrazione eucaristica serale presieduta da S.Ecc. Mons. Giuseppe Satriano. Dopo la messa Piazza Libertà, a chiusura del SansAzioni Beer Fest (1-2-3- settembre), ospiterà lo spettacolo di Roberto Ferrari da Radio DeeJay.