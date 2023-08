Cucina, ricco di vitamine e alleato del cuore: in tavola l’avocado

Ricco di vitamine e alleato del cuore e della pelle, in tavola oggi portiamo l’avocado. Si tratta, in particolare, di un frutto dalla consistenza burrosa e dal sapore delicato che, ormai da anni, è entrato a far parte della cucina di tutto il mondo, compresa quella pugliese. Moltissime le proprietà legate a questo frutto.

Entrando nel dettaglio, l’avocado è un’ottima fonte di grassi monoinsaturi, considerati salutari per il cuore. Questi grassi possono infatti aiutare a ridurre il colesterolo cattivo (LDL) e aumentare il colesterolo buono (HDL), contribuendo così a mantenere la salute cardiovascolare. Ma non solo, questo frutto è ricco anche di nutrienti vitali ed essenziali come le vitamine, tra queste quelle del gruppo E, C, K, ma anche B. Da non sottovalutare, inoltre, la presenza di minerali preziosi come il potassio che svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento dell’equilibrio elettrolitico e nella funzione muscolare.

Ma non è finita qui. Gli antiossidanti presenti nell’avocado, come il glutatione e la luteina, possono aiutare a proteggere le cellule dai danni ossidativi. Un fattore che, inoltre, potrebbe avere un effetto protettivo contro alcune malattie croniche, come il cancro e le malattie oculari legate all’età. Infine, l’avocado, è un ottimo alleato della pelle. Questo è possibile per via delle vitamine e degli antiossidanti da cui è composto che contribuiscono a mantenere la pelle luminosa e idratata. Ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola.

Salsa fresca all’avocado

Taglia gli avocado a metà, rimuovi il nocciolo e preleva la polpa con un cucchiaio Schiaccia la polpa degli avocado con una forchetta fino a ottenere una consistenza desiderata. Aggiungi il pomodoro, la cipolla rossa, il succo di lime e mescola bene. Condisci con sale e pepe a piacere. Aggiungi il coriandolo fresco se desiderato. Servi con nachos, tortillas o come accompagnamento per piatti di carne o bruschette.

Insalata di pollo all’avocado

In una ciotola, mescola il pollo, il cetriolo, il peperone e la cipolla. Aggiungi le fette di avocado e le foglie di lattuga mista. Condisci con succo di limone, olio d’oliva, sale e pepe. Mescola delicatamente tutti gli ingredienti per distribuire i condimenti in modo uniforme e, se necessario, aggiusta di sale aggiungendo anche spezie di altro tipo, come ad esempio curcuma e paprika. La pietanza può essere conservata anche in frigo.

Foto freepik