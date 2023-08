I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

L’ultima rilevazione dell’alga tossica in Puglia. Il granchio blu nei mari pugliesi. Le proteste per il concerto dei Negramaro. La polemica sul caro prezzi nei lidi pugliesi. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa a Bari e in Puglia.

Domenica 13 agosto. Proteste per l’organizzazione del concerto dei Negramaro a Galatina

Lunedì 14 agosto. L’El Pais celebra le signore delle orecchiette

Martedì 15 agosto. Il granchio blu nei mari di Puglia

Mercoledì 16 agosto. Alga tossica, nuova rilevazione in Puglia

Giovedì 17 agosto. Ragazzina vola da una giostra, è grave

Venerdì 18 agosto. Sul caro prezzi in estate in Puglia interviene anche il geologo Tozzi

Sabato 19 agosto. Dall’alga tossica alle gastroenteriti, è boom di malattie in Puglia