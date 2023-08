Manca elettricità, Intercity fermo per 3 ore a Bisceglie

L’Intercity Lecce-Torino è rimasto fermo per tre ore a Bisceglie perché in una carrozza mancava elettricità. Disagi ieri notte per centinaia di passeggeri, molti partiti da Bari. Ad un certo punto il treno è stato fatto fermare a Bisceglie perché sulla carrozza 2, dove erano presenti 78 passeggeri, non arrivava elettricità. Tutto spento, anche l’aria condizionata.

Impossibile spostare i passeggeri su altre carrozze perché il treno era tutto pieno. Alla fine è arrivato un pezzo di ricambio e il treno è ripartito con tre ore di ritardo.

Sono stati distribuiti beni di prima necessità durante l’attesa.