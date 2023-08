Asl Bari rinnova le macchine ospedaliere: acquistate 8 Tac

La Asl Bari ha acquistato 8 Tac 128 slice con fondi Pnrr. Nei giorni scorsi l’area patrimonio ha emesso gli ordini di acquisto previsti dal piano di rinnovamento e rafforzamento del parco grandi macchine di ospedali e territorio della Asl Bari.

Le nuove Tac, al netto dei tempi tecnici previsti per completare la fornitura (accettazione, consegna, collaudo ed entrata in servizio), saranno installate al “Di Venere” e a Monopoli, che ne riceveranno una ciascuno, e nei presidi San Paolo e Altamura che potranno contare ognuno su due nuove apparecchiature. Le restanti Tac andranno quindi a potenziare l’offerta diagnostica territoriale, essendo destinate una al Pta di Terlizzi e l’altra al Pta di Bitonto.

La nuova e cospicua dotazione va ad aggiungersi alle altre tre Tac già acquistate ed entrate in servizio negli ospedali di Corato e Putignano e nel Pta di Conversano, portando così a 11 il numero complessivo di tomografi computerizzati acquisiti con i finanziamenti del Pnrr.

La procedura appena definita, per un importo complessivo di 3.136.540 euro, è stata effettuata su piattaforma Consip tramite l’attivazione dell’Accordo Quadro relativo al Lotto 2 “Tomografi Computerizzati (Tc) general purpose/cardio”. L’acquisto comprende un ordine di fornitura principale per le grandi macchine e il relativo ordine per i dispositivi opzionali, che includono i software specifici per esami cardiovascolari, neurologici, polmonari e dell’addome, oltre che per procedure Tavi (impianto trans-catetere della valvola aortica) e i sistemi server e di lavoro per le successive elaborazioni.

L’investimento rientra nella programmazione della Missione 6 C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in particolare il sub-investimento 1.1.2 riguardante l’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature). Questo capitolo del Pnrr, per la Asl Bari rappresenta un investimento complessivo di circa 13 milioni di euro per l’acquisto di 35 apparecchiature diagnostiche, tra Tac, risonanze magnetiche, Gamma camere, ecotomografi multidisciplinari e cardiologici, telecomandati radiologici e sistemi polifunzionali per radiologia digitale.