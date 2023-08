Bari, a Torre Quetta disabili in protesta: “Promesse non mantenute”

“Un progetto presentato nel mese di maggio 2023 e avviato l’ 8-9 agosto 2023: “Realizzazione di accesso al mare con accompagno per le persone disabili e anziani” presso Torre Quetta” ma ad oggi è tutto fermo”. La denuncia è dell’associazione di disabili, HBari2003. “Ci chiedono – spiegano dall’associazione – quante risorse economiche siano state impegnate dai cittadini baresi per questo progetto? Ad oggi è tutto fermo. Siamo pronti a fare l’accesso agli atti insieme ai cittadini baresi delusi e frustati …Ricordo che in conferenza stampa qualcuno dei presenti al tavolo disse: “Gli altri Comuni costieri devono prendere esempio da questo progetto e copiarlo. Copiare cosa?”. Sotto accusa la nuova discesa a mare che si riempie di pietre ad ogni mareggiata e le casette per le associazioni per disabili che sarebbero ancora chiuse.

Dal Comune fanno sapere che il servizio è partito. Nelle prossime ore verrà effettuata una verifica per capire il perché delle proteste. Dal Comune risulta infatti che sono diversi i disabili che utilizzano con successo la zona a loro dedicata.