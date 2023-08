“Bari è bella e non è cara”: parola di una coppia di turisti canadesi

Ormai non si parla d’altro. Nei bar, sulle spiagge, nei circoli l’argomento di conversazione è uno: “La Puglia è cara”. Si parla di friselle e ombrelloni a prezzi esorbitanti. Di servizi scadenti e del nuovo turismo in Albania. I pareri sono tanti e anche molto discordanti. Alcuni turisti infatti non sono proprio della stessa idea. Almeno per quanto riguarda Bari. Stiamo parlando di una coppia di viaggiatori che sul loro blog scrivono nero su bianco quello che pensano sui viaggi che intraprendono. E lo hanno fatto anche su Bari.

Sul sito si legge così: “Ho trascorso del tempo a Bari il mese scorso e ho davvero amato la città. Riceve molti meno turisti rispetto ad altre città italiane come Roma, Firenze e Napoli, è molto più economica e ha un’atmosfera davvero autentica e rilassata”. Si tratta di un virgolettato estrapolato da un lungo articolo di Alex Tiffany blogger di goatsontheroad.com. Nella lunga descrizione del capoluogo pugliese, dove non mancano svariati encomi alla città, Tiffany elenca le 20 cose più belle da fare a Bari. Oltre alle ormai classiche Bari vecchia, Castello Svevo, Pane e Pomodoro e altro il turista consiglia anche di visitare i mercati di Poggiofranco, di fare un po’ di relax a Parco Due giugno, una gita a Matera, Alberobello e Polignano.

I fondatori del sito di viaggi e lifestyle sono Nick e Dariece, una coppia canadese di 30 anni che viaggia e vive all’estero da più di un decennio. Sul sito loro stessi rispondono ad alcune domande sul capoluogo pugliese: “Vale la pena visitare Bari?”, chiede un utente. Immediata la loro risposta: ” Assolutamente! Bari è una città affascinante con molte cose da vedere e da fare. Che tu sia interessato alla storia, all’arte, al cibo o semplicemente al relax sulla spiaggia, Bari ha qualcosa per te”. Un lettore poi incalza sulla sicurezza della città: “Bari è sicura? – chiede: “Sì, Bari è sicura come qualsiasi altra grande città italiana. Certo, la microcriminalità può accadere ovunque, ma fintanto che prendi le solite precauzioni ragionevoli, non dovresti avere problemi durante il tuo tempo lì”.