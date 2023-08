Bari, grandi pulizie a San Giorgio: caccia agli incivili

Dopo il San Paolo e San Pio ora tocca a San Giorgio. L’Amiu questa mattina è intervenuta per ripulire le strade del quartiere a sud di Bari e il litorale, più volte usati dagli svuotacantine e dagli incivili dei rifiuti come discariche abusive. Questa mattina è stato necessario anche l’utilizzo di una ruspa per rimuovere un divano abbandonato in mezzo agli alberi. Gli operatori dell’Amiu hanno cercato anche eventuali elementi identificativi (documenti e carte di credito) per poter risalire ai responsabili degli scempi ambientali.