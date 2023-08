Bari, trasportano turisti senza autorizzazione: scattano le multe

Continuano le attività di controllo della Polizia Locale di Bari sulla regolarità dei Servizi di Trasporto pubblico Taxi e Ncc.

In aeroporto una pattuglia impegnata nei controlli di Polizia amministrativa del Corpo Polizia Locale ha fermato per accertamenti un’autovettura Renault Trafic con a bordo 2 passeggeri.

Nella circostanza, è emerso che il conducente effettuava trasferimento di persone dietro corrispettivo, dall’aeroporto di Bari a Castellaneta Marina, senza la prescritta autorizzazione a svolgere attività di noleggio con conducente. Il conducente è stato verbalizzato e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo da 2 a 8 mesi.

Stessa sanzione ad altro conducente già munito di autorizzazione NCC rilasciata da altro Comune della provincia di Bari, ma senza foglio di registrazione e prenotazione e con 8 passeggeri a bordo a cui aveva già chiesto 40 euro per il trasporto dal Porto alla Stazione.

Nel fine settimana, poi sotto controllo i conferimenti nella zona murattiana; contestate 10 violazioni per mancata differenziata di cui due a carico di pubblici esercizi., mentre nella zona Libertà oggi 5 soggetti sanzionati per conferimenti irregolari e una attività commerciale in via Nicolai sanzionata per abbandono vicino i cassonetti di grandi quantità di imballaggi sulla sede stradale.