Investito da un treno, muore Antonio Bitonti: il comico ‘Uccio show’

Il Salento dice addio a Uccio Show. Per cause e dinamiche ancora da chiarire questa mattina poco dopo le 7.30, Antonio Bitonti, noto showman, di circa 72 anni è stato travolto dal un treno in corsa sui binari Sud Est, in prossimità della stazione di Montesano. Troppo gravi le ferite per sopravvivere all’impatto. Non si esclude alcuna ipotesi anche un gesto volontario. Secondo alcune indiscrezioni pare infatti che l’artista fosse da tempo ammalato.

Bitonti è stato un attore di teatro, di cinema e cabaret. E’ stato ospite di spettacoli televisivi come La Corrida con Gerry Scotti, C’è posta per te con Maria De Filippi, Italia’s Got Talent e Avanti un altro insieme a Paolo Bonolis.

(foto Facebook)