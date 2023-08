Raf a Trani in anteprima nazionale con il suo recital ‘La mia casa’

Raf ripercorre a Trani i suoi 40 anni di carriera nel recital in anteprima nazionale “La mia casa”. Il cantautore si racconta in un dialogo intimo fra musica e parole tratto dall’omonimo libro, scritto a quattro mani con Cosimo Damiano Damato, che cura anche la drammaturgia dello spettacolo. Una produzione Kino Music in scena mercoledì 23 agosto alle ore 21,00 in Villa Comunale con ingresso gratuito

Dal successo planetario di “Self control” al libro “La mia casa” edito da Mondadori, scritto a quattro mani con Cosimo Damiano Damato, per Raffaele Riefoli, in arte Raf, sono passati quarant’anni di vita e di carriera.

Cantautore di successo, salito alla ribalta della musica leggera italiana negli anni Ottanta, Raf è figlio del sale e del mare, patrimonio infinito di ispirazione anche in una sua canzone di successo “Gente di mare”. Nato a Margherita di Savoia 63 anni fa, Raf è tra i più apprezzati cantautori italiani, vanta collaborazioni con Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Edoardo Bennato, Ron, Claudio Baglioni e Alex Britti. Appassionato di musica fin da piccolo, vive per un periodo a Firenze per poi trasferirsi a Londra, dove incontra Ghigo Renzulli, futuro chitarrista del gruppo rock Litfiba, con cui fonda un gruppo. Ritornato in Italia, inizia a produrre canzoni in lingua inglese e ottiene uno straordinario successo internazionale con Self control, hit che scala tutte le classifiche, per poi passare al pop romantico. Partecipa più volte al Festival di Sanremo, le prime volte nel 1988 con “Inevitabile Follia” e poi nel 1989 con “Cosa resterà degli anni ‘80”, indimenticabile manifesto di una intera generazione. Nel pezzo scorrono i titoli di coda degli anni Ottanta, mentre gli studenti cinesi sono in piazza Tiananmen e mentre a Berlino cade il Muro. I trionfi arrivano con il Festivalbar che si aggiudica per ben tre volte: nel 1989 con “Ti pretendo”, nel 1993 con “Il battito Animale” e nel 2001 con “Infinito”. Nel 2015 sforna il suo 13° album “Sono io”, anticipato dal singolo “Come una favola”, presentato nello stesso anno a Sanremo.

Tanti di questi straordinari successi e tanta vita che scorre accanto ad essi saranno protagonisti nel recital “La mia casa”, prodotto da Kino music, in anteprima nazionale in Villa comunale a Trani il prossimo mercoledì 23 agosto alle ore 21,00. Prima di intraprendere il tour nei teatri italiani questo inverno, Raf e Damato condurranno il pubblico in un viaggio on the road nel vissuto artistico e umano del cantautore. Attraverso la lettura di alcune pagine del libro “La mia casa” ed un live set acustico ripercorreranno quarant’anni di musica e la poetica beat rivoluzionaria dello stesso Raf, con uno sguardo di matrice internazionale. Un viaggio che non si è mai fermato, sempre teso alla ricerca di nuovi slanci, intuizioni e visioni.

Il recital è tratto dall’ omonimo libro di formazione dal sapore intimistico, scritto a quattro mani con il drammaturgo e poeta Cosimo Damiano Damato, anch’egli originario della città delle saline.

«La casa che abito è fatta di viaggi, poesie, musica, amore e strada. È una favola nella realtà. È un luogo dai confini variabili ma solidi, robusti, resistenti ai mutamenti del tempo che passa. La mia casa è una macchina del tempo che mi riporta a Sud sulla strada di quel ragazzo che aveva grandi sogni da inseguire. Sogni che venivano dal mare. Con la voce sempre contro, ho guardato il mondo negli occhi affrontandolo con quella gioia delle piccole cose. Sono sempre stato timido, distratto, svagato, a volte strampalato. Ho conquistato la serenità dopo l’inquietudine. Imbracciando l’ironia. Ascoltando il cuore e le sue ragioni. Combattendo le piccole meschinità quotidiane con sentimenti profondi. Ho pianto, riso, amato, vissuto e cantato. Dio, se ho cantato! Quanta vita nella mia casa» (tratto da La mia casa, ed. Mondadori 2023).

Il libro “La mia casa”, uscito per Mondadori a maggio di quest’anno, sarà in vendita per l’occasione presso il Palazzo delle Arti Beltrani, in via Beltrani 51 a Trani (BT), martedì 22 e mercoledì 23 agosto dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e anche la sera stessa del recital del 23 agosto alle ore 21,00 in Villa comunale, fino ad esaurimento copie. Chi acquista il libro avrà diritto ad un posto riservato nelle prime 20 file (posti limitati) per il firmacopie del libro con l’autore. Nella stessa serata, sempre in Villa comunale, saranno disponibili i biglietti dello spettacolo con Simona Molinari, in programma il 27 agosto a Palazzo delle Arti Beltrani, “El Pelusa Y La Negra – La storia cantata di Maradona e Mercedes Sosa” di e con Cosimo Damiano Damato al costo promozionale di 20,00 euro (con tale biglietto si accede esclusivamente al secondo settore, per il primo settore invece i costi sono di euro 35,00 e euro 30,00 (ridotto per over 65 e minori).