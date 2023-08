Scontro auto-moto nel Barese, salgono a due le vittime

Salgono a due le vittime del terribile incidente ieri sulla strada tra Grumo e Mellitto. A scontrarsi un’auto contro una moto. Danilo Colasuonno, 25enne di Toritto, è morto sul colpo. Non ce l’ha fatta in ospedale invece il suo concittadino 49enne Leonardo Mastroserio. Il primo alla guida della moto, il secondo dietro, sul posto passeggero. A bordo dell’auto viaggiava una famiglia (padre, madre e figlia di 5 anni) che, per evitare l’impatto, è finita contro il guardrail. La famiglia è rimasta illesa, ma sotto shock.