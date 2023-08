Sono in corso le indagini per ricostruire le cause di un incendio che ha causato danni ad una cantinola in un edificio popolare in via don Carlo Gnocchi al San Paolo. Dopo la relazione dei vigili del fuoco sono in corso le indagini degli uffici tecnici del Comune.

Nel frattempo si è provveduto a rimettere in sicurezza la zona colpita da un incendio. Nessuna famiglia è stata evacuata.