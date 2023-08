Bari, ritrovato cadavere a Palese: in corso le indagini

Il corpo di un uomo è stato ritrovato privo di vita sul lungomare di Palese. A segnalarlo alcuni residenti che, transitando sul luogo, alla vista del corpo, hanno allertato subito le autorità. Si tratterebbe, secondo quanto emerso, di un residente del luogo, di circa 60 anni. Ancora ignote le dinamiche dell’accaduto, sono in corso le indagini. Secondo una prima ricostruzione l’uomo potrebbe essere morto in seguito a un malore che l’ha colto mentre era in mare. Sul posto è intervenuta la Capitaneria di porto che ha allertato la polizia di Stato, alla quale sono affidate le indagini.

Foto Facebook Tono Apetaapeta