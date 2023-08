Bari, turisti affascinati dalla facciata di palazzo Fizzarotti

“Venezia? No! Questa è Bari, questa è la mia città”. A scrivere è Lorenzo Leonetti, presidente del primo Municipio in merito ai recenti lavori di restauro del palazzo Fizzarotti in corso Vittorio Emanuele. “La facciata di palazzo Fizzarotti, tra le più caratteristiche del centro di Bari è tornata a splendere. Il restauro, recentemente ultimato, ha svelato la meraviglia di decori e mosaici. Facciamo sentire il nostro affetto ai tanti restauratori che hanno valorizzato questa gioiello del quartiere Murat”. La facciata è stata “svelata” nei giorni scorsi dopo oltre un anno di lavori. La facciata del palazzo è uno dei luoghi più fotografati in città dai turisti.