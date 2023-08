Bari, ubriaco finisce con l’auto contro un bidone: patente sospesa

La scorsa notte verso l’una in corso Sonnino, una pattuglia di Pronto Intervento della Locale è intervenuta per i rilievi di un sinistro stradale che ha interessato una autovettura che ha avuto un impatto violento contro un cassonetto stradale per la raccolta rifiuti AMIU.

All’arrivo della pattuglia, gli agenti hanno rinvenuto il veicolo, con il suo conducente in stato evidente di ebbrezza, fermo contro un cassonetto AMIU a bordo strada. Pronti i soccorsi all’uomo che comunque non ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari, ma dall’esame con apparecchiatura omologata Etilometro in dotazione agli agenti, è risultato con un tasso alcolemico medio pari a 2,5 g/l presente nell’area alveolare espirata.

Sanzionato l’uomo per violazione dell’art 186 co.2 lett.c) cds che è un reato e prevede una ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), come in questo caso. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.