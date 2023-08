Abusava sessualmente del figlio 11enne di sua moglie. Per questa ragione, la Polizia di Stato ha eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura di Foggia, nei confronti di un uomo. L’accusa è di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e violenza privata. A convalidare il fermo il gip, in mattinata. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, si trova ora in carcere. I fatti contestati, secondo quanto emerso, riguardano l’ultimo anno.

Foto repertorio