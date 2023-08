Meteo, a Bari torna il bollino arancione per caldo

Torna il caldo su tutta l’Italia, anche in Puglia, in particolare nel capoluogo pugliese, dove, dopo alcuni giorni di tregua con bollino giallo, le temperature risultano ulteriormente in rialzo.

Per il 24 agosto infatti è previsto bollino arancione per le ondate di calore. È quanto emerge dall’ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute che segnala dunque un rischio soprattutto per persone con fragilità. In particolare le temperature supereranno I 35 gradi, con 36 percepiti all’ombra. Anche nella giornata di domani, sebbene con bollettino giallo, le temperature saranno di 36 gradi. Non si esclude che, se la situazione dovesse persistere, si possa tornare al picco di luglio, quando per quasi una settimana di fila, sul capoluogo pugliese c’era bollino rosso per le ondate di calore.