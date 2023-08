Mondo della musica in lutto, addio a Toto Cutugno

Il mondo della musica è in lutto: il cantautore Toto Cutugno si è spento all’età di 80 anni all’ospedale San Raffaele di Milano, era da tempo malato. Moltissimi i successi dell’artista che nel corso della sua carriera ha venduto oltre 100 milioni di copie e detiene il record tra gli artisti italiani musicali di maggior successo. Nel corso degli anni ha effettuato diverse esperienze, sia come interprete, sia come produttore e autore di canzoni per altri, tra questi Adriano Celentano.

Foto Facebook