Nel Tarantino cane picchiato e accoltellato solo perché voleva giocare

È stato picchiato e accoltellato solo perché voleva giocane con il pallone. Ha rischiato la vita il cane Max la cui storia ha fatto il giro del web. È successo nel Tarantino e a denunciare l’episodio l’associazione La Casa di Luna.

Secondo una ricostruzione dei testimoni, un gruppo di ragazzini lo avrebbe preso a calci e pugni e ferito con un coltellino alla zampa.

Sui social Antonella Lacatena, dell’associazione “La casa di luna, racconta che “Max sta bene , è in via di guarigione ma ora cerchiamo adozione”. E da qui l’appello a fare “un ulteriore sforzo e cercare una famiglia per lui che fra le altre cose è buonissimo e dolcissimo… adatto anche a famiglie con bambini”. (Foto facebook)